В Госдуме предложили ввести административную ответственность за нападения собак

Фото: Пресс-служба Госдумы

Владельцам собак, напавших на человека, может грозить административная ответственность. О внесении соответствующих поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) «Вечерней Москве» сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в субботу, 14 мая.

— Сейчас в дополнение к имеющимся к уголовным статьям я внес поправку в Кодекс об административных правонарушениях — будет установлена еще и административная ответственность за укусы, — сказал парламентарий.

Он уточнил, что поправка также предусматривает штраф в размере 200 тысяч рублей. При этом такие нововведения не исключают уголовной ответственности, а только дополняют ее, подчеркнул Бурматов. В настоящее время нападение собаки на детей квалифицируется как причинение вреда по неосторожности и является уголовной статьей.

До этого в редакцию сайта «Вечерняя Москва» обратились жители Мытищ, которые не могут найти управу на хозяина агрессивной собаки. От нападений этой собаки уже пострадали несколько человек, среди которых ребенок. «ВМ» рассказала, что делать и куда обращаться за юридической помощью в случае нападения собаки.