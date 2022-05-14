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Турция предложила эвакуировать раненых солдат с «Азовстали» морским путем

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Турция предложила эвакуировать раненых солдат с «Азовстали» морским путем
Фото: shutterstock

Турция готова эвакуировать по морю раненых украинских националистов и мирных жителей с завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщил официальный представитель и главный советник президента Турции Ибрагим Калын в субботу, 14 мая.

— Наш корабль готов отправиться в путь и доставить раненых солдат и других гражданских в Турцию, — сказал чиновник.

Он добавил, что Анкара предлагает отправлять их по суше в порт Бердянска, где их заберет турецкое судно и доставит в Стамбул. Советник турецкого лидера подчеркнул, что данная инициатива уже обговаривалась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако Москва на такое не согласна, передает слова Калына РИА Новости.

12 мая заместитель командира украинского нацбатальона «Азов» Святослав Паламар сообщил, что на территории завода «Азовсталь» в настоящее время находится 600 тяжелораненых бойцов «Азова».

Он заметил, что для их спасения Киеву придется «сделать невозможное». Приказ поддерживать оборону в сложившихся условиях замкомандира нацбатальона считает невыполнимым.

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