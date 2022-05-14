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ДТП с участием четырех автомобилей произошло на внешней стороне ТТК

Евгений Белоусов
Происшествия
ДТП с участием четырех автомобилей произошло на внешней стороне ТТК
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Третье транспортное кольцо Карта всех событий

Четыре автомобиля столкнулись на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в Москве. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 14 мая.

— Движение в сторону Ленинского проспекта осуществляется по двум полосам из четырех, — говорится в сообщении.

Видео: Telegram / Дептранс Оперативно

Момент ДТП попал на видео. На кадрах видно, как не успевший вовремя затормозить грузовик врезается в легковой автомобиль, который задевает впереди стоящие машины.

Уточняется, что авария произошла на Лужнецкой эстакаде в районе Комсомольского проспекта. Позднее в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» сообщили, что движение в сторону Ленинского проспекта было восстановлено.

До этого стало известно, что в период с 7 по 10 мая сотрудники Госавтоинспекции поймали в Москве 240 водителей с признаками опьянения. По данным ведомства, за указанный период зафиксировано 110 случаев с установленным состоянием опьянения.

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