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Андрей Бочкарев оценил готовность пункта техосмотра на станции «Кленовый бульвар» БКЛ

Евгений Белоусов
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Андрей Бочкарев оценил готовность пункта техосмотра на станции «Кленовый бульвар» БКЛ
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Кленовый бульвар Карта всех событий

Общая строительная готовность пункта технического осмотра составов за станцией «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро оценивается в 67 процентов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу, 14 мая.

— За станционным комплексом будет расположена зона путевого развития с двумя тупиками — каждый из них обеспечит оборот и ночной отстой одного восьмивагонного состава. На данный момент продолжается возведение основных монолитных конструкций — их готовность оценивается в 65 процентов, — сказал представитель мэрии.

По словам Бочкарева, в зоне путевого развития предусмотрено строительство пункта технического осмотра (ПТО) для обслуживания подвижного состава московского метрополитена. ПТО включает в себя две смотровые канавы, зону служебных помещений, а также запасной эвакуационный выход на поверхность через наземный павильон.

Константин Маслаков, генеральный директор организации «МИП-Строй 1», входящей в ГК «Мосинжпроект», добавил, что строительство станционного комплекса «Кленовый бульвар» ведется на самом протяженном котловане восточного участка БКЛ.

До этого Бочкарев сообщил, что отделка сибирским гранитом двух платформ станции «Кленовый бульвар» подходит к концу. Он добавил, что на переходах между платформами также ведется облицовка.

Помимо гранита, там также используется мрамор, которым будет облицован и кассовый зал станции, заключил Бочкарев.

Большая Кольцевая линия (БКЛ) Москва Андрей Бочкарев
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