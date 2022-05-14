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Андрей Бочкарев: Завершается отделка сибирским гранитом двух платформ станции БКЛ «Кленовый бульвар»

Евгений Белоусов
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Андрей Бочкарев: Завершается отделка сибирским гранитом двух платформ станции БКЛ «Кленовый бульвар»
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Кленовый бульвар Карта всех событий

Отделка сибирским гранитом двух платформ станции «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро подходит к концу. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу, 14 мая.

— У станции «Кленовый бульвар» две береговые платформы, на которых укладка пола и облицовка стен производится сибирским гранитом светло-серого цвета. На одной из платформ отделка выполнена более чем на 80 процентов, на второй — практически полностью, — сказал представитель мэрии.

Он добавил, что на переходах между платформами также ведется облицовка. Помимо гранита, там также используется мрамор, которым будет облицован и кассовый зал станции, заключил Бочкарев.

Как отметил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, при архитектурно-отделочных работах на платформе, а также в эскалаторной зоне и вестибюлях станции используются инновационные материалы. Он также рассказал, что в художественном облике станции отражается архитектура дворца царя Алексея Михайловича, который расположен поблизости в Музее-заповеднике «Коломенское».

До этого Бочкарев сообщил, что прилегающая территория ТПУ «Аминьевская» будет вымощена черными и белыми гранитными плитами из Карелии и Башкирии. Кравцов добавил, что территория станции БКЛ «Аминьевская» будет выложена крупногабаритными плитами размером 60 на 30 сантиметров, а тротуары — плитами размером 20 на 10 сантиметров. Помимо этого, специалисты высадят 505 деревьев и почти восемь тысяч кустарников, а также установят 86 малых архитектурных форм.

Большая Кольцевая линия (БКЛ) Москва Андрей Бочкарев
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