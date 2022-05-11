Андрей Бочкарев: Гранит из Карелии и Башкирии применяют при благоустройстве ТПУ «Аминьевская»

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Большая кольцевая линия, метро Аминьевская Карта всех событий

Прилегающая территория транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Аминьевская» будет вымощена черными и белыми гранитными плитами из Карелии и Башкирии. Об этом в среду, 11 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— При благоустройстве используется черный гранит «Габбро» из месторождения в Карелии и белый гранит из расположенного в Республике Башкортостан месторождения «Ташмурунское» — одного самых больших в мире по объему залегания природного камня. Плиты будут выложены в шахматном порядке, — добавил заммэра.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что территория станции Большой кольцевой линии метро (БКЛ) «Аминьевская» будет выложена крупногабаритными плитами размером 60 на 30 сантиметров, а тротуары — плитами размером 20 на 10 сантиметров. Помимо этого, специалисты высадят 505 деревьев и почти восемь тысяч кустарников, а также установят 86 малых архитектурных форм.

После завершения всех строительных работ электродепо «Аминьевское» будет обеспечивать профилактическое обслуживание состава Большой кольцевой линии метро.

До этого стало известно, что Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство подземного пешеходного перехода через Матвеевскую улицу в столичном районе Очаково-Матвеевское.

Строительство подземного перехода — часть программы, которая позволит создать транспортно-пересадочный узел «Аминьевское шоссе».