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Подземный переход через Матвеевскую улицу появится в Очакове-Матвеевском

Георгий Соланович

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Подземный переход через Матвеевскую улицу появится в Очакове-Матвеевском
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Матвеевская улица Карта всех событий

Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство подземного пешеходного перехода через Матвеевскую улицу в столичном районе Очаково-Матвеевское. Об этом в четверг, 31 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Пешеходы на западе столицы в скором времени смогут удобнее добираться до станции метро «Аминьевская» южного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро — Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство подземного пешеходного перехода через улицу Матвеевская. Срок действия документа — до 15 октября 2022 года, — говорится в сообщении.

По словам главы комитета Игоря Войстратенко, деньги на строительство будут поступать из городского бюджета. Качество выполненных работ будут проверять специалисты из центра экспертиз.

Строительство подземного перехода является частью программы по созданию транспортно-пересадочного узла «Аминьевское шоссе». Длина конструкции с лифтами и лестницами, оснащенными колясочными спусками, составит почти 25 метров, передает агентство городских новостей «Москва».

29 марта сообщалось, что пешеходный переход через Московское центральное кольцо в районе проспекта Мира ввели в эксплуатацию.

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