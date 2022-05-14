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Музей Победы пригласил москвичей на бесплатную программу в выходные

Евгений Белоусов
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Музей Победы пригласил москвичей на бесплатную программу в выходные
Фото: shutterstock
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Бесплатные концерты и мастер-классы проходят 14 и 15 мая на площадках Музея Победы и его филиала Главные оружейные реликвии армии («Г.О.Р.А.»). Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе учреждения в субботу, 14 мая.

Уточняется, что посетители могут присоединиться к мероприятиям бесплатно. Так, 14 мая юные посетители музея смогли стать участниками мастер-классов Пасхального фестиваля детского творчества.

Ребят научили различным видам прикладного искусства: художественной лепке, декору пасхальных яиц и деревянных игрушек, оригами, а также бумажной пластике. При этом на сцене в Зале полководцев прошел большой концерт хоров.

Для гостей выступили молодой московский хоровой коллектив Horosapiens Choir CLASSIC, а также петербургские камерный хор «Гардарика» и Хор любителей пения им. Е. П. Кудрявцевой. Гости мероприятия смогли услышать произведения Исаака Дунаевского, Сергея Рахманинова и других композиторов.

Кроме того, 15 мая в 14:10 в концерте фестиваля детского творчества «Журавли Победы» примет участие Театр-студия танца «Жар-Птица» — многократный обладатель Гран-при, лауреат международных и всероссийских хореографических конкурсов и фестивалей. В программе: «Орловская пляска с трещотками», «Майский вальс», «Русский пляс» и прочее.

В 14:00 на Большой сцене музея «Г.О.Р.А.» выступят выпускники и магистранты кафедры Эстрадно-джазового пения Института современного искусства. В лектории детей будет ждать вокальный мастер-класс под руководством автора-исполнителя Екатерины Рябоконь.

До этого в Музее Победы прошла церемония награждения лауреатов Ежегодного фестиваля воспитательных практик «Классный час в школьном музее». Приз зрительских симпатий достался еще четырем учителям из разных образовательных учреждений.

Так, например, десять тысяч человек отдали свои голоса за урок «В единстве наша сила» педагога школы № 1498 «Московская Международная Школа» Анны Кибакиной.

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