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В Ясенево демонтировали незаконно возведенную пристройку к автосалону

Егор Провоторов
Город
В Ясенево демонтировали незаконно возведенную пристройку к автосалону
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, МКАД, 38-й километр, 6Бс2 Карта всех событий

Незаконно построенное помещение в столичном районе Ясенево демонтировано. Как сообщили в пресс-службе Госинспекции по недвижимости города Москвы, этим помещением была пристройка к местному автосалону на 38-м километре МКАД.

Площадь незаконно возведенной пристройки составила более 320 квадратных метров, в ней велась коммерческая деятельность по продаже транспортных средств. Ее обнаружили инспекторы в ходе обследования вверенной им территории.

— Участок не был предназначен для строительства, разрешительная документация на сам объект также отсутствовала. Строение признали незаконным и обязали снести, — приводятся в материале Агентства городских новостей Москва слова начальника Госинспекции по недвижимости Ивана Боброва.

Отмечается, что сейчас незаконное строение демонтировано, а нелегальная деятельность автомобильного салона прекращена. На освободившейся территории для владельцев транспортных средств была обустроена автостоянка на 20 машиномест.

Накануне в столичном Донском районе объявили об открытии общедоступной автостоянки, рассчитанной почти на 30 машин.

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