Общедоступная автостоянка открылась на месте незаконной парковки на юге Москвы

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Южный административный округ, Донской район Карта всех событий

В столичном Донском районе объявили об открытии общедоступной автостоянки, рассчитанной почти на 30 машин. Об этом в субботу, 14 мая, сообщает пресс-служба Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости столицы.

— В Донском районе сотрудники Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы выявили самозахват общественной территории рядом с владением 1 на Загородном шоссе, — отмечается в сообщении.

Уточняется, что общая площадь участка составляет 500 квадратных метров. Незаконная автостоянка была огорожена автоматическим шлагбаумом и металлическим забором. Кроме того, здесь размещалась будка охраны. На данный момент незаконное ограждение демонтировано, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого в Московском районе Коптево открылась общедоступная автостоянка на месте незаконной парковки. Отмечается, что на освобожденной территории местные жители могут припарковать почти 60 автомобилей.

Кроме того Госинспекция по недвижимости обнаружила 496 незаконно размещенных объектов, общей площадью 223 тысячи квадратных метров.