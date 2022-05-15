Движение на участке бульвара Энтузиастов в Москве ограничат до конца декабря

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Евгений Самарин

Движение автомобильного транспорта будет ограничено на участке бульвара Энтузиастов на семь месяцев из-за строительных работ, сообщает в субботу, 14 мая, пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Как сообщили в Дептрансе Агентству городских новостей Москва, ограничение движения будет действовать с 20 мая по 20 декабря нынешнего года. Автомобилистам порекомендовали выбирать наиболее удобные маршруты следования в связи с ограничениями движения.

Частично перекрыто движение будет на участке от Золоторожского Вала до дома номер 2 по бульвару Энтузиастов. Помимо дорожного полотна, будут закрыты трамвайные пути на данном участке, однако будет сохранена выделенная полоса общественного транспорта, а также две полосы для остальных машин.

Днем ранее, в пятницу, 13 мая, в столичном Дептрансе сообщили, что с 20 мая будет ограничено движение на участках 4-й Магистральной улицы и Магистрального переулка. Это ограничение связано с реконструкцией инженерных сетей и продлится до 30 июля.