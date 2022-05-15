Пасхальный фестиваль в Музее Победы собрал более 400 детей

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Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В минувшую субботу, 14 мая, в столичном Музее Победы прошел 17-й Пасхальный фестиваль детского творчества. Мероприятие объединило более 400 детей и подростков от 8 до 18 лет из многодетных семей, детских домов и социальных учебных центров, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе городского культурного учреждения.

На сцене музея выступили детские группы и вокалисты, которые исполнили патриотические и русские народные композиции, а также песни богословской тематики. Мероприятие провела общественная организация «Пасхальный Фестиваль детского творчества».

Организаторы подготовили для юных воспитанников социальных учреждений мастер-классы по разным видам прикладного искусства, включая художественную лепку, оригами и бумажную пластику. Все участники московского фестиваля получили памятные дипломы и пасхальные подарки.

Накануне в столичном Музее Победы прошла церемония награждения лауреатов Ежегодного фестиваля воспитательных практик «Классный час в школьном музее». В рамках конкурса были определены 10 лучших авторов классных часов, которые посвящены Великой Отечественной войне.