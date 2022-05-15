Глава Ассоциации нефти и газа: США переживают самый тяжелый кризис в энергетике

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США переживают наиболее тяжелый кризис в энергетической сфере за последние полвека, заявил в минувшую субботу, 14 мая, глава Ассоциации нефти и газа Соединенных Штатов Тим Стюарт.

— Мы переживаем величайший, возможно, самый тяжелый энергетический кризис за последние 50 лет. Цены на бензин и дизель рекордно высокие, а запасы рекордно низкие, — рассказал он в прямом эфире американского телеканала Fox News.

Функционер заметил, что действующая администрация Белого дома не предпринимает необходимых мер для изменения ситуации. Более того, по его словам, власти мешают тем, кто хочет разрешить энергетический кризис.

Стюарт заметил, что у администрации Джо Байдена нет стратегии по преодолению сложившейся ситуации, а все действия властей «контрпродуктивны» для тех, кто совершает попытки решить накопившиеся проблемы.

Цены на топливо в Штатах стабильно растут на протяжении последней недели. Повышение стоимости горючего происходит на фоне роста мировых цен на нефть, несмотря на попытки американских властей этому противостоять, пишет ТАСС.

В минувшую среду, 11 мая, российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон сознательно переворачивает положение дел «с ног на голову», утверждая, что продовольственный кризис является следствием действий России на Украине.