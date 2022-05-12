Российский посол в США: Вашингтон обвиняет Москву в продовольственном кризисе

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Соединенные Штаты сознательно переворачивают положение дел «с ног на голову», утверждая, что продовольственный кризис является следствием действий России на Украине, заявил вечером в среду, 11 мая, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Он напомнил, что киевский режим минирует акватории портов, не давая судам доставлять провиант и иные товары в другие страны. При этом попытки российской стороны согласовать открытие гумкоридоров по-прежнему остаются без внимания.

Антонов подчеркнул, что в Штатах не желают нести ответственность за собственные промахи во внешней экономике, заявляя, что антироссийские санкции не наносят вреда поставкам продовольствия.

— Видимо, попытки изолировать финансовую систему России и подорвать возможности транспортного сектора не в счет, — отметил дипломат.

В заключение посол подчеркнул, что Россия глубоко обеспокоена сложившейся ситуацией. В этой связи, по словам Антонова, Москва планирует и в дальнейшем добросовестно исполнять свои обязательства по международным экспортным соглашениям в части сельского хозяйства и удобрений, пишет РИА Новости.

Стоит отметить, что президент Соединенных Штатов Джо Байден в минувший вторник, 10 мая, не смог внятно сформулировать ответ на вопрос журналистов относительно ответственных за инфляцию в стране.