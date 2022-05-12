Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Российский посол в США: Вашингтон обвиняет Москву в продовольственном кризисе

Егор Провоторов
В мире
Российский посол в США: Вашингтон обвиняет Москву в продовольственном кризисе
Фото: vk/rusembusa

Соединенные Штаты сознательно переворачивают положение дел «с ног на голову», утверждая, что продовольственный кризис является следствием действий России на Украине, заявил вечером в среду, 11 мая, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Он напомнил, что киевский режим минирует акватории портов, не давая судам доставлять провиант и иные товары в другие страны. При этом попытки российской стороны согласовать открытие гумкоридоров по-прежнему остаются без внимания.

Антонов подчеркнул, что в Штатах не желают нести ответственность за собственные промахи во внешней экономике, заявляя, что антироссийские санкции не наносят вреда поставкам продовольствия.

— Видимо, попытки изолировать финансовую систему России и подорвать возможности транспортного сектора не в счет, — отметил дипломат.

В заключение посол подчеркнул, что Россия глубоко обеспокоена сложившейся ситуацией. В этой связи, по словам Антонова, Москва планирует и в дальнейшем добросовестно исполнять свои обязательства по международным экспортным соглашениям в части сельского хозяйства и удобрений, пишет РИА Новости.

Стоит отметить, что президент Соединенных Штатов Джо Байден в минувший вторник, 10 мая, не смог внятно сформулировать ответ на вопрос журналистов относительно ответственных за инфляцию в стране.

Украина Анатолий Антонов Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Лето Господне» — итоги

Петр Чекмарев
Петр Чекмарев

Европа потеряет часть овощей и сои

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Персона хамовата

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Не поставят на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Михаил Мамонов
Михаил Мамонов

Единство россиян поражает

Все мнения
О проекте