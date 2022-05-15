Кратковременный дождь пообещали жителям Москвы 15 мая

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

В воскресенье, 15 мая, столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. При облачной погоде с прояснениями в Москве пройдет кратковременный дождь.

Воздух в столице и Подмосковье прогреется до 17-18 градусов выше нуля. Ветер будет дуть западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 739 миллиметров ртутного столба при относительной влажности воздуха порядка 50 процентов, пишет портал «Метеоновости».

Относительно субботы погода в столичном мегаполисе изменится незначительно — сохранится пониженный фон атмосферного давления, при переменной облачности будет проглядывать солнце, содержание кислорода будет в пределах нормы.

— Такая погода довольно комфортная даже для большинства метеозависимых людей, но вероятность появления психологического дискомфорта, а также симптомов вегетативных и сосудистых ухудшений самочувствия возможны, а причиной может стать неустойчивое атмосферное давление и недостаток ультрафиолета, — заявили специалисты.

Геомагнитный фон в воскресенье прогнозируется спокойный с отдельными периодами неустойчивости, подчеркнули синоптики.

Накануне руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» назвал самый холодный день предстоящей недели. По словам специалиста, таким днем будет среда, 18 мая.