Метеоролог Шувалов назвал самый холодный день предстоящей недели

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» назвал самый холодный день предстоящей недели. По словам специалиста, таким днем будет среда, 18 мая.

В этот день в городе ожидаются ветер, дождь и температура плюс 10–12 градусов.

— К выходным с высокой долей вероятности холодный погодный вектор сменится на теплый, температура начнет повышаться. 21–22 мая температура в городе составит 15–17 градусов, по области — до 20 градусов тепла, — отметил эксперт.

Метеоролог призвал жителей столичного региона не расстраиваться из-за дождливой погоды в начале недели. Ведь лишняя влага поспособствует хорошему урожаю. В этом году как никогда актуально поговорка: «Май холодный — год хлебородный».

При этом в конце рабочей недели осадков не ожидается. 19–20 мая столбики термометров в Москве поднимутся до 13–15 градусов. Позже погода начнет улучшаться, подытожил собеседник «ВМ».