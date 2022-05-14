Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Метеоролог Шувалов назвал самый холодный день предстоящей недели

Илья Ашуров
Полина Долганова
Город
Метеоролог Шувалов назвал самый холодный день предстоящей недели
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» назвал самый холодный день предстоящей недели. По словам специалиста, таким днем будет среда, 18 мая.

В этот день в городе ожидаются ветер, дождь и температура плюс 10–12 градусов.

— К выходным с высокой долей вероятности холодный погодный вектор сменится на теплый, температура начнет повышаться. 21–22 мая температура в городе составит 15–17 градусов, по области — до 20 градусов тепла, — отметил эксперт.

Метеоролог призвал жителей столичного региона не расстраиваться из-за дождливой погоды в начале недели. Ведь лишняя влага поспособствует хорошему урожаю. В этом году как никогда актуально поговорка: «Май холодный — год хлебородный».

При этом в конце рабочей недели осадков не ожидается. 19–20 мая столбики термометров в Москве поднимутся до 13–15 градусов. Позже погода начнет улучшаться, подытожил собеседник «ВМ».

Прогнозы Москва весна
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто петелька на совести

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Готовимся к началу сезона фестивалей

Александр Фролов
Александр Фролов

Газопровод стал рычагом давления

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«В лукавую душу не войдет премудрость…»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Параллельное пространство

Александр Лосото
Александр Лосото

Когда своя ноша тянет

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Смотреть, нельзя отворачиваться

Все мнения
О проекте