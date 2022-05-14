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«Май холодный — год хлебородный»: синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

Илья Ашуров

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«Май холодный — год хлебородный»: синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Следующая неделя в столице начнется с дождей и прохладной погоды, но к выходным температура воздуха, вероятнее всего, будет повышаться. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В понедельник, 16 мая, москвичей ожидает дождь и 13–15 градусов тепла. Во вторник, 17 мая, в некоторых районах города прогнозируется дождь, а температура воздуха снизится до плюс 11–13 градусов.

Самый холодный день предстоящей недели — среда, 18 мая. В этот день в городе ожидается ветер, дождь и температура плюс 10–12 градусов.

Завершится рабочая неделя без осадков. 19–20 мая в столице будет 13–15 градусов тепла. После этого, как отмечает собеседник «ВМ», погода начнет улучшаться:

— К выходным с высокой долей вероятности холодный погодный вектор сменится на теплый, температура начнет повышаться. 21–22 мая температура в городе составит 15–17 градусов, по области — до 20 градусов тепла.

Метеоролог призвал жителей столичного региона не расстраиваться из-за дождливой погоды в начале недели. Ведь лишняя влага поспособствует хорошему урожаю. В этом году как никогда актуально поговорка: «Май холодный — год хлебородный», заключил Шувалов.

До этого синоптик Евгений Тишковец рассказал, каким будет это лето. Согласно его прогнозу, температурный уровень будет средним, а сезон — умеренно теплым.

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