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FP: Вашингтон опустился до уровня «дефектной демократии»

Егор Провоторов
В мире
FP: Вашингтон опустился до уровня «дефектной демократии»
Фото: Unsplash

Соединенные Штаты опустились до уровня «дефектной демократии», об этом говорится в материале, который был опубликован в минувшую субботу, 14 мая, на страницах американского издания Foreign Policy.

В статье говорится, что в глазах большей части планеты «читающая другим нравоучения Америка является серьезно занедужившейся демократией, которой первоначально необходимо исцелиться самой», пишет РИА Новости.

Именно поэтому, отмечают обозреватели, большинство государств отказались поддерживать Вашингтон и выступать против Москвы в контексте специальной военной операции РФ на Украине.

Так американское издание отреагировало на прошедший накануне в Вашингтоне саммит США — АСЕАН, на котором большинство государств, входящих в блок, дали понять, что будут придерживаться нейтралитета по вопросу ситуации на Украине.

При этом администрация Соединенных Штатов все же объявила о выделении средств в размере 60 миллионов долларов на расширение масштабов сотрудничества со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в сфере безопасности на море.

АСЕАН США демократия
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