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США выделяют 60 миллионов долларов на расширение сотрудничества с АСЕАН

Араз Салехов
В мире
США выделяют 60 миллионов долларов на расширение сотрудничества с АСЕАН
Фото: shutterstock

Администрация Соединенных Штатов объявила о выделении средств в размере 60 миллионов долларов на расширение масштабов сотрудничества со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в сфере безопасности на море. Об этом в четверг, 12 мая, говорится в распространенном Белым домом письменном заявлении.

— Береговая охрана развернет свои ресурсы и направит дополнительный персонал в Индо-Тихоокеанский регион, чтобы помочь удовлетворить запросы партнеров по морской подготовке и наращиванию потенциала, включая атташе Береговой охраны в представительстве США при АСЕАН, — говорится в сообщении.

Также в опубликованном документе уточняется, что страны АСЕАН будут находиться в приоритете при передаче списанных американских кораблей, цитирует сообщение ТАСС.

Напомним, что палата представителей Конгресса Соединенных Штатов во вторник, 10 мая, одобрила проект закона, подразумевающего выделение дополнительной помощи Украине.

Вашингтон направит Киеву 40 миллиардов долларов США.

Однако сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол выступил против законопроекта о выделении дополнительной помощи Украине на рекордную сумму почти 40 миллиардов долларов. Тем самым, политик заблокировал действия верхней палаты американского конгресса.

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