Дептранс напомнил про ограничение движения из-за проведения полумарафона в Москве

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

15 мая на ряде улиц до 13:00 действует ограничение движения в связи с проведением Московского полумарафона. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Напоминаем, что сегодня до 13:00 действуют ограничения в связи с проведением «Московского полумарафона», — говорится в сообщении.

Жителей столицы призвали планировать заранее маршруты и временно отложить поездки на машине в первой половине дня.

Московский полумарафон состоится 15 мая. В связи с этим движение на некоторых улицах столицы ограничат.

Таким образом, перекроют улицу Лужники и Лужнецкую набережную. Не будет движения на участках Фрунзенской набережной и Новокрымского проезда. Недоступен для движения Соймоновский проезд и Пречистенская набережная.

Помимо этого, участки от Ленивки до Большого Москворецкого моста и от Малого Устьинского моста до Устьинского сквера будут перекрыты. Закроют движение на Котельнической и Краснохолмской набережных.