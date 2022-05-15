Лодочные станции начали работу в столичных парках

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького Карта всех событий

В парках столицы начали работать лодочные станции. Посетители смогут взять напрокат весельную лодку или катамаран для прогулки по местным водоемам. Об этом в воскресенье, 15 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Совершить водную прогулку можно в восьми парках, подведомственных Департаменту культуры Москвы. Там открылись пункты проката, которые будут работать до конца теплого сезона, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на некоторых станциях необходимо будет оставить залог. Его вернут после сеанса.

При аренде плавательного средства гостям выдадут специальные спасательные жилеты. Их нельзя снимать на протяжении всего сеанса. Помимо этого, на лодочных прогулках детей должны сопровождать взрослые.

Прокатиться по водоемам можно в музее-заповеднике «Царицыно», а также в парках Горького, «Дружбы», Лианозовском, Воронцовском, «Кузьминки», Измайловском и «Ангарские пруды», передает официальный сайт мэра Москвы.

12 мая мэра Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому будет открыто 13 новых зон отдыха у воды. Таким образом, в столице появится 139 мест отдыха у водоемов.