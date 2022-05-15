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Более 200 жилых домов отремонтируют на севере столицы в этом году

Александр Афонин
Город
Более 200 жилых домов отремонтируют на севере столицы в этом году
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, улица 800-летия Москвы, 8 Карта всех событий

В Северном административном округе столицы до конца 2022 года приведут в порядок 201 здание. Работы будут проводиться в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов. Об этом в воскресенье, 15 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Самые высокие здания, вошедшие в план, имеют 17 этажей. Они расположились в районах Бескудниковский, Ховрино и Хорошевский. Самым старым зданием стал кирпичный корпус 1928 года в Беговом районе.

Специалистам предстоит ремонт дома 10 на Волоколамском шоссе. Здесь наибольшая площадь фасадов — 22,4 тысячи квадратных метров. Наименьшая площадь фасадов — у дома 9, корпус 1, в 3-м Лихачевском переулке. Работы пройдут на площади 1,2 тысячи «квадратов».

Всего в программу капремонта вошло более 1,7 тысячи домов, передает официальный сайт мэра Москвы.

6 мая стало известно, что для домов, которые участвуют в городской программе капремонта жилых зданий, выпустили более 700 паспортов колористических решений за первый квартал текущего года. По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, программа помогает возвести в Москве большое количество стильных зданий.

капремонт Москва Северный административный округ (САО)
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