Движение трамваев восстановили на ряде столичных улиц после сбоя

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Россия, Москва, Большая Калитниковская улица Карта всех событий

Движение ряда трамвайных маршрутов, которые ранее временно перестали работать в столице, восстановлено. Об этом в воскресенье, 15 мая, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Восстановлено движение трамваев на Большой Калитниковской, Абельмановской, Большой Андроньевской, Малой Андроньевской, Волочаевской, Рогожском Валу, а также на Верхней Сыромятнической и в Костомаровском переулке до Андроньевской площади и на шоссе Энтузиастов от метро «Площадь Ильича» до метро «Авиамоторная», — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Опертивно».

Уточняется, что трамваи № А, 12, 24, 38, 43, 45 и 46 снова следуют по обычным маршрутам.

Ранее сообщалось, что движение трамваев по указанным улицам было временно остановлено в связи с проведением ремонтных работ. Движение по этим участкам осуществлялось автобусами.

5 мая стало известно, что трамвайный маршрут № 17 с 7 мая перестанет курсировать в Медведкове по выходным. Причиной стало проведение ремонтных работ.