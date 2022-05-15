Сквер в столичном районе Вешняки обновят в этом году

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Россия, Москва, улица Юности Карта всех событий

Сквер по улице Юности в районе Вешняки на востоке Москвы в этом году приведут в порядок. Об этом в воскресенье, 15 мая, сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства столицы.

Уточняется, что сквер, расположенный недалеко от лесопарка «Кусково», где проводятся работы по реабилитации, обновят в рамках комплексного подхода к созданию комфортной городской среды. Свои идеи по этому поводу горожане могли разместить на платформе «Город идей» в проекте «Комфортный город».

В результате голосования были выбраны 50 идей, которые позволят сделать пространство более удобным для москвичей разных возрастов.

Так, в рамках проекта две маленькие детские площадки заменит одна большая игровая зона, будет обновлен скейт-парк. На территории сквера появятся столы для игры в пинг-понг и текбол, волейбольное поле, площадки с тренажерами, а также парковки для велосипедов и электросамокатов.

— На месте основных «народных троп» сделаем дорожки, оборудуем освещение. Учтем потребности маломобильных горожан, — говорится в сообщении официального Telegram-канала Комплекса.

Специалисты также высадят в сквере больше тысячи деревьев и свыше 6 тысяч кустарников.

Ранее сообщалось, что в парке «Покровское-Стрешнево» появятся шесть новых спортивных площадок.