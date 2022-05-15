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Синоптик Тишковец предупредил о похолодании в Москве на следующей неделе

Анастасия Колоскова

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Синоптик Тишковец предупредил о похолодании в Москве на следующей неделе
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Москву, как и всю центральную Россию, ожидает похолодание на следующей неделе. Об этом в воскресенье, 15 мая, сообщил метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что погодные условия перенесут жителей столицы на три недели назад. Согласно прогнозу синоптика, в понедельник, 16 мая, ночью воздух в Москве остынет до 6–8 градусов, а в Подмосковье — до 4–9.

Днем в городе будет 13–15 градусов тепла, а в области — 11–16 градусов. При этом во вторник, 17 мая, в Москве будет немного прохладнее, также вероятны кратковременные дожди.

Кроме того, в среду, 18 мая, осадков в столице не ожидается, а ночью температура опустится до 1–6 градусов тепла. Днем, уточнил метеоролог, потеплеет до 11–16 градусов.

Однако с четверга, 19 мая, снова станет пасмурно и начнутся ливни. Столбики термометров в связи с этим «с трудом» достигнут отметки в 10 градусов.

В ночь на пятницу, 20 мая, могут наступить заморозки до минус 2 — плюс 3 градусов. Днем ожидаются небольшие дожди и плюс 10–15 градусов.

Синоптик уточнил, что к выходным в Москве немного потеплеет. Однако среднесуточная температура еще не вернется в климатическое русло, написал Тишковец в Telegram-канале.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» назвал самый холодный день предстоящей недели в столице. По словам специалиста, таким днем будет среда, 18 мая.

В этот день в городе ожидаются ветер, дождь и температура плюс 10–12 градусов. По словам синоптика, к выходным с высокой долей вероятности холодный погодный вектор сменится на теплый, температура начнет повышаться.

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