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Экологическая акция по учету соловьев пройдет в Москве

Анастасия Колоскова
Город
Экологическая акция по учету соловьев пройдет в Москве
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, природно-исторический парк Москворецкий Карта всех событий

Экологическая акция по учету соловьев стартовала в городе 12 мая, она продлится до 30 июня. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 15 мая.

Специалисты Мосприроды изучат, на каких природных территориях чаще всего можно услышать певчих птиц, и обновят интерактивную карту их обитания. При этом в переписи соловьев могут принять участие все желающие.

Для этого необходимо иметь при себе мобильный телефон, ручку и блокнот. Участники акции также могут записать видео и указать GPS-координаты.

Результаты самостоятельных наблюдений принимаются по электронной почте: kudryavtsevnv@eco.mos.ru. Акция «Соловьиные трели» в сопровождении специалиста Мосприроды будет проходить 12 мая с 08:00 до 09:00 на территории природно-исторического парка «Москворецкий».

Записаться на участие в ней можно по телефону: +7 499 726-61-75. Акция под названием «Соловьиное разноголосье» состоится 26 мая с 08:00 до 09:00 на территории природно-исторического парка «Тушинский» в Алешкинском лесу, телефон для записи: +7 499 557-03-48, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что ежегодная акция «Каждому пернатому — доступное жилье» по развешиванию домиков для птиц проводится в Москве в период с 1 апреля по 31 октября. Специалисты Мосприроды рассказали, что всего в столице планируется развесить более 200 домиков.

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