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«Торпедо» досрочно обеспечило себе возвращение в РПЛ

Анастасия Колоскова
Спорт
«Торпедо» досрочно обеспечило себе возвращение в РПЛ
Фото: VK / ФК Торпедо Москва

Московский футбольный клуб «Торпедо» одержал победу над красноярским «Енисеем» в матче 37-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ), тем самым обеспечив себе досрочный выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Матч завершился со счетом 1:0, единственный гол принадлежит 29-летнему Мухаммаду Султонову, который поразил ворота соперника на 85-й минуте. Победа над «Енисеем» и проигрыш «Оренбурга» от «СКА-Хабаровск» позволили «Торпедо» занять первую строчку в турнирной таблице ФНЛ.

За тур до конца чемпионата команда Александра Бородюка обеспечила себе возвращение в РПЛ. Даже если она потерпит поражение в заключительном матче, то не опустится ниже второго места, что гарантирует прямой выход в высший дивизион.

«Торпедо» вернется в РПЛ во второй раз. Команда вышла из лиги в 2006 году и сумела добиться повышения в классе только к сезону-2014/2015, а после этого автозаводцы вновь оказались в ФНЛ.

1 мая московский футбольный клуб «Спартак» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл «Крылья Советов» из Самары. Это стало первой победой столичной команды в домашнем матче после отпразднованного ею столетнего юбилея.

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