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Библиотеки ТиНАО подготовили аудиогиды для экскурсий

Анастасия Колоскова
Город
Библиотеки ТиНАО подготовили аудиогиды для экскурсий
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Троицкий административный округ Карта всех событий

Жители столицы могут совершить путешествие по историческим местам Троицкого и Новомосковского кругов Москвы. Объединение культурных центров ТиНАО подготовило аудиогиды, которые составили библиотекари, краеведы и жители населенных пунктов округа. Аудиозаписи будут публиковать на странице объединения в социальной сети «ВКонтакте».

В общей сложности к 1 июля будут доступны восемь аудиогидов: по деревне Десне, городу Московскому, поселкам Ватутинки, Коммунарка, Марьино и Переделкино, поселениям Воскресенскому и Внуковскому. Эта дата приурочена к 10-летию присоединения к столице новых территорий на юго-западном направлении, ранее входивших в состав Московской области, которое произошло 1 июля 2012 года. Тогда площадь города увеличилась в два с половиной раза.

Кроме того, выпуск аудиогидов посвящен Общероссийскому дню библиотек, отмечаемому 27 мая.

Аудиозаписи позволят узнать историю поселков и деревень и послушать воспоминания старожилов. Их рекомендуют слушать во время движения по маршруту тура, пишет официальный сайт мэра Москвы.

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