Школьник из Москвы стал абсолютным победителем Международной Менделеевской олимпиады

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Ученик столичной школы стал абсолютным победителем 56-й Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии (ММО-56). Об этом сообщили в пресс-службе МГУ имени Ломоносова.

Уточняется, что олимпиада проходила в очном формате в Ташкенте. Члены российской команды завоевали десять медалей, в числе которых: пять золотых, четыре серебряных и одна бронзовая.

Учащийся 11-го класса одной из московских школ Игнатий Тарабрин стал абсолютным победителем ММО-56. Ему досталась Премия имени академика Валерия Лунина, размер которой составляет два миллиона рублей.

При этом в сборную России вошли шесть 11-классников и четыре 10-классника, победивших на Всероссийской олимпиаде школьников по химии. В их числе были трое учеников СУНЦ МГУ: Артемий Анисимов, Артем Сорокин и Лев Нерсесян.

ММО-56 проходила с 10 по 15 мая 2022 года, ее участниками стали более 100 школьников из 16 стран. В общей сложности им достались 28 бронзовых, 18 серебряных и 9 золотых наград. В число победителей, помимо россиян, также вошли школьники из Белоруссии, Узбекистана, Турции и Израиля, сообщает агентство городских новостей «Москва».

13 мая стало известно о подведении итогов Московской олимпиады школьников. В финале приняли участие почти 37 тысяч учеников столичных школ.