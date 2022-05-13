Более 4,8 тысячи учеников стали победителями и призерами Московской олимпиады школьников

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Подведены итоги Московской олимпиады школьников. В финале участие приняли почти 37 тысяч учеников столичных школ. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Московская олимпиада является одним из старейших и престижных соревнований в России. Тысячи ребят не только из Москвы, но и со всей страны ежегодно собираются, чтобы попробовать свои силы и насладиться решением увлекательных задач, — сказал научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

Он отметил, что в этом году школьники отличились интересом к физике, информатике и филологии. Помимо этого, все больше ребят выбирают такое актуальное направление, как финансовая грамотность.

В этом году победителями Московской олимпиады стали более 4,8 тысячи учеников столичных школ.

Сама олимпиада проходила с ноября по апрель и включала два этапа: отборочный и заключительный. Сперва ребятам предстояло выбирать тему проекта и подготовить его в командах, чтобы представить свои идеи в финале. В финальном этапе школьники защищали проект и решали на месте практическую задачу, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне стало известно, что учащиеся столичных школ завоевали половину всех дипломов победителей Всероссийской олимпиады школьников. Заместитель мэра Москвы по вопросам развития отношений Анастасия Ракова отметила, что в этом году количество дипломов превысило более чем на треть показателя 2019 года и практически повторяет успех 2021 года.