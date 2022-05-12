Столичные школьники завоевали половину всех дипломов победителей всероссийской олимпиады

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Учащиеся столичных школ завоевали половину всех дипломов победителей в финале Всероссийской олимпиады школьников. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в четверг, 12 мая.

— Особенно хочется отметить рост количества победителей в олимпиадах по математике, физике, химии, географии, экологии, немецкому и французскому языкам, физкультуре. Важно подчеркнуть, что дипломы получили ребята из 230 школ — это более трети всех школ города, — сказала она.

Заммэра добавила, что в этом году количество дипломов превысило более чем на треть показатель 2019 года и практически повторяет успех 2021 года.

Ракова отметила, что обладателями дипломов стали учащиеся не из одной конкретной школы, а из 10-20. Это означает успешность массовой работы по развитию талантов и доступность качественного образования.

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников проходил с 18 марта по 30 апреля. На счету команды Москвы 1317 дипломов, из них 248 наград высшего достоинства, передает официальный сайт мэра Москвы.

6 мая мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с завоеванием 248 дипломов на Всероссийской олимпиаде школьников. Он отметил особо отличившихся ребят и пожелал дальнейших успехов.