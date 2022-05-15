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Пенсионер в Москве лишился почти 1,4 миллиона рублей после общения с мошенницей

Анастасия Колоскова
Происшествия
Пенсионер в Москве лишился почти 1,4 миллиона рублей после общения с мошенницей
Фото: depositphotos

Пенсионер из Москвы лишился 1,3 миллиона рублей после звонка мошенницы, представившейся сотрудницей Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России в воскресенье, 15 мая.

По данным ведомства, на телефон 86-летнего москвича поступил звонок от неизвестной, которая выдала себя за сотрудницу Росфинмониторинга. Звонившая предложила мужчине вернуть ему деньги, которые были утрачены в результате их размещения в обанкротившейся компании.

Для этого, по ее словам, пенсионер должен был перевести на ее счет денежные средства. Поверив мошеннице, пенсионер последовал ее рекомендации.

Вскоре он обратился в полицию после того, как понял, что стал жертвой обмана и лишился более 1,37 миллиона рублей. По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

12 мая злоумышленник представился жителю столичного района Некрасовка сотрудником одного из банков и под предлогом обмена рублей на валюту украл у него 640 тысяч рублей. После денежного перевода неизвестный перестал выходить на связь.

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