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Движение ограничат на ряде участков улицы Павла Андреева до середины октября

Егор Провоторов
Город
Движение ограничат на ряде участков улицы Павла Андреева до середины октября
Фото: mos.ru/ Официальный сайт мэра Москвы

Движение автомобильного транспорта будет ограничено на ряде участков улицы Павла Андреева с 20 мая по 15 октября нынешнего года. Причиной тому стало проведение работ по реконструкции инженерных сетей, сообщает в воскресенье, 15 мая, пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

На участке по вышеуказанной улице от Мытной улицы до Большой Серпуховской улицы движение будет ограничено с 20 мая по 15 октября в круглосуточном режиме, а также с 15 июня по 29 августа с сохранением имеющегося количества полос за счет устранения парковочного пространства и организации временных расширений, пишет Агентство городских новостей Москва со ссылкой на столичный Дептранс.

— На участках по улице Павла Андреева от дома 28, корпуса 5 до дома 41, строение 1 по улице Люсиновская, по улице Павла Андреева от дома 41, строение 1 по улице Люсиновская до дома 50/2, строение 1 по улице Большая Серпуховская, по улице Павла Андреева от дома 43 по улице Люсиновская до дома 50/2, строение 1 по улице Большая Серпуховская движение будет ограничено до 29 августа с сохранением количества полос за счет ликвидации парковочного пространства, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Помимо того, на участках по Хавской улице от Конного переулка до Мытной улице и по улице Павла Андреева от Мытной улицы до Большой Серпуховской улице будет частично ограничено движение автотранспорта с 13 сентября по 15 октября на одной из полос.

Накануне стало известно, что ряд трамвайных маршрутов временно перестанет работать в столице, это связано с проведением ремонтных работ. Вместо них на московских улицах будут передвигаться автобусы.

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