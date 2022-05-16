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Столичный библиотекарь посоветовала пять книг юным жителям Москвы

Егор Провоторов
Общество
Столичный библиотекарь посоветовала пять книг юным жителям Москвы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Сотрудница библиотеки №93 имени Александра Блока, расположенной в московском районе Ивановское, Кристина Коледина, выбрала пять литературных произведений, которые могут понравиться юным столичным читателям и их родителям.

Самым юным любителям литературы она порекомендовала произведение «Хочу быть храбрым!» писательницы Хазель Нут. Книга повествует о маленьком бельчонке, который боится прыгать по деревьям и поэтому сидит в дупле. Вскоре он решает больше не быть белкой и становится кроликом, утенком и дроздом. Однако приходит к тому, что лучше всего оставаться собой. Такая история поможет детям понять, что необязательно подражать другим, а также учит смелости и храбрости.

Еще одна книга про грызунов, которую советует Коледина, является произведение Рэйчел Брайт «Белки в переделке». Беспечный бельчонок Сирил не заботится о своем будущем и ничего не припас себе на зиму. Накануне холодного времени года он примечает одинокую шишку, за которой также бросается запасливый бельчонок Брюс. Книга учит взаимовыручке и вреде жадности. Также библиотекарь отметила иллюстрации к этому произведению, которые передают динамику движений животных и их эмоциональное состояние.

Детям постарше специалист в интервью mos.ru посоветовала повесть «Иван» о Великой Отечественной войне, которая рассказывает о детях-разведчиках.

Кроме того, она отметила серию произведений о Нэнси Дрю. Отдельно Колядина указала на книгу «Нэнси Дрю и тайна фокусника», которая идеально подходит для погружение во вселенную персонажа.

Подросткам библиотекарь порекомендовала «Ночной дозор» Сергея Лукьяненко. При этом она отметила, что перед просмотром соответствующего кинофильма стоит прочитать книгу.

— Роман затягивает с первой страницы, погружая читателя в сумрачный мир. Главный герой, бывший аналитик Ночного дозора Антон Городецкий, оказывается вовлечен сразу в две сюжетные линии — в борьбу с вампирами, незаконно охотящимися на людей, и в противодействие страшной воронке, которая грозит уничтожить всю Москву, — рассказала о сюжете специалист.

В конце апреля «Вечерняя Москва» рассказывала о номинантах на Патриаршую литературную премию.

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