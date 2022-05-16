Неизвестный в Москве скрылся после нанесения тяжкого вреда здоровью местному жителю

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью 26-летнему мужчине на юге Москвы. Об этом в воскресенье, 15 мая, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по столичному региону.

Инцидент произошел в конце недели на Нагатинской набережной. Пострадавший был госпитализирован. Преступление было совершено на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, нанес мужчине несколько ударов по голове, причинив ему закрытую черепно-мозговую травму, множественные гематомы, ушибы и ссадины головы, переломы костей свода и основания черепа и лицевого скелета.

Как отмечает Агентство городских новостей Москва со ссылкой на столичное управление МВД РФ, неизвестный скрылся с места происшествия. Правоохранительные органы возбудили по факту инцидента уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

В начале февраля столичные власти сообщили, что подземный пешеходный переход на юго-западе города оснастят локальными системами безопасности. Речь идет о переходе на проспекте Андропова.