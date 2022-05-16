Общественной палате РФ не дали принять участие в совещании на площадке ОБСЕ

ОП РФ

Делегации российской Общественной палаты (ОП) было отказано в участии во втором дополнительном совещании по поводу человеческого измерения, сообщается в заявлении отечественных общественников, опубликованном в воскресенье, 15 мая.

Представители ОП России сообщили, что мероприятие должно было пройти в австрийской столице — Вене — 16-17 мая. Темой встречи было «Функционирование демократических институтов в период кризиса», на повестке дня стояли темы свободы собраний и прессы, обсуждение роли национальных и местных институтов.

В заявлении общественников, имеющемся в распоряжении РИА Новости, сказано, что члены ОП РФ регулярно принимают участие в совещаниях ОБСЕ в области человеческого измерения, полностью соответствуя всем необходимым критериям для работы на вышеуказанных европейских площадках.

— Представители ОП РФ планировали поделиться с зарубежными коллегами опытом российских НПО в сфере местного самоуправления, свободы слова и мирных собраний, рассказать о лучших практиках развития демократических институтов в нашей стране, — заметили представители палаты.

При этом в ведомстве подчеркнули, что в европейском совете предпочли не допустить россиян к разговору о современной демократии.

В конце апреля стало известно, что Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на Украине в скором времени будет закрыта.