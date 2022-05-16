На Украине назначили нового командующего Силами территориальной обороны ВСУ

Фото: bundeskanzleramt.at

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 15 мая, объявил о назначении нового командующего Силами территориальной обороны Вооруженных сил страны (ВСУ). Соответствующий указ был опубликован на официальном портале украинского лидера.

— Назначить генерал-майора Танцюру Игоря Ивановича командующим Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины, — сказано в тексте указа, который приводит ТАСС.

Другим своим указом украинский лидер снял с этой должности Юрия Галушкина. О причинах смены командующего в настоящее время не сообщается.

С начала года в восточноевропейской стране вступил в силу закон «Об основах национального сопротивления», которым установлено, что организация и выполнение задач терробороны находится в сфере деятельности вышеуказанного ведомства как составной части ВСУ, а руководство территориальной обороной осуществляется главнокомандующим ВСУ через командующего такими силами.

Накануне на базе националистического полка «Азов» нашли план атаки на Новоазовск с последующим выходом к границе РФ.