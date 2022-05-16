Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

На Украине назначили нового командующего Силами территориальной обороны ВСУ

Егор Провоторов
В мире
На Украине назначили нового командующего Силами территориальной обороны ВСУ
Фото: bundeskanzleramt.at

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 15 мая, объявил о назначении нового командующего Силами территориальной обороны Вооруженных сил страны (ВСУ). Соответствующий указ был опубликован на официальном портале украинского лидера.

— Назначить генерал-майора Танцюру Игоря Ивановича командующим Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины, — сказано в тексте указа, который приводит ТАСС.

Другим своим указом украинский лидер снял с этой должности Юрия Галушкина. О причинах смены командующего в настоящее время не сообщается.

С начала года в восточноевропейской стране вступил в силу закон «Об основах национального сопротивления», которым установлено, что организация и выполнение задач терробороны находится в сфере деятельности вышеуказанного ведомства как составной части ВСУ, а руководство территориальной обороной осуществляется главнокомандующим ВСУ через командующего такими силами.

Накануне на базе националистического полка «Азов» нашли план атаки на Новоазовск с последующим выходом к границе РФ.

Украина Владимир Зеленский Назначения
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто петелька на совести

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Готовимся к началу сезона фестивалей

Александр Фролов
Александр Фролов

Газопровод стал рычагом давления

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«В лукавую душу не войдет премудрость…»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Параллельное пространство

Александр Лосото
Александр Лосото

Когда своя ноша тянет

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Смотреть, нельзя отворачиваться

Все мнения
О проекте