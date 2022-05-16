Бондарев: РФ усилит группировку войск на границе в случае вступления Финляндии в НАТО

Виктор Бондарев

В случае, если Финляндия вступит в Североатлантический альянс (НАТО) и на ее территории будут размещаться ударные вооружения этого блока, то Россия усилит группировку войск на общей границе. Об этом в воскресенье, 15 мая, заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

— В случае, если в Финляндии, в непосредственной близости от нас, будут размещены наступательные, ударные вооружения НАТО, мы укрепим рубежи, усилим российскую группировку войск на границе, — написал парламентарий на своем канале в Telegram.

По словам российского сенатора, вступление соседней страны в западный военный альянс в настоящее время не угрожает России, а ответ на подобное решение будет равноценным.

В минувшее воскресенье правительство Финляндии приняло официальное решение о вступлении в НАТО. Отмечается, что заявка будет подана скандинавской страной после консультаций кабмина с парламентом. Встречи намечены на понедельник. Само голосование о вступлении планируется во вторник, 17 мая