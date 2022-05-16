Вашингтону предрекли новый «энергетический кошмар»

Фото: whitehouse

Руководители Соединенных Штатов столкнулись с новым «энергетическим кошмаром», причиной которому является рост цен на газ в стране. Это, как пишет Politico 15 мая, угрожает дальнейшим увеличением инфляции.

Пока администрация Белого дома пыталась бороться с высокими ценами на бензин, им на головы обрушилась еще одна «боль» в сфере энергетики — рост цен на газ, пишет американское издание.

Так, на нынешней неделе цена на бензин в США побила новый рекорд — 4,40 доллара за галлон, однако стоимость природного газа также выросла до самого высокого показателя за более чем 10 лет. Это, по данным журналистов, привело к увеличению затрат на все: от отопления до производства удобрений.

Как пишет РИА Новости, цены на газ в Штатах выросли более чем двукратно, и, несмотря на то, что это будет не слишком заметно для потребителей, рост стоимости «голубого топлива» будет только увеличивать инфляцию в стране.

Накануне глава Ассоциации нефти и газа США Тим Стюарт заявил, что Вашингтон переживает самый тяжелый кризис в энергетической сфере за последние 50 лет.