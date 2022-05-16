Ургант нарушил молчание в соцсетях на фоне слухов о закрытии его шоу на Первом канале

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В последнее время пользователи социальных сетей активно обсуждают судьбу телепередачи «Вечерний Ургант» на Первом канале. Накануне в очередной раз появились слухи о закрытии развлекательного шоу.

Редакция программы отмалчивается по этому вопросу. Не нарушает свое молчание в социальных сетях и фронтмен вечерней телепередачи Иван Ургант. С конца февраля на его счету лишь пара постов, в которых не было ни намека на закрытие именного шоу.

В минувшее воскресенье, 15 мая, шоумен вновь вышел на связь, чтобы поздравить свою дочь Нину с днем рождения. Девочке исполнилось 14 лет. Чтобы избежать негативных комментариев и вопросов о будущем проекта на одном из российских федеральных каналов, Урганту пришлось закрыть комментарии под публикацией в одной из социальных сетей, пишет «Телепрограмма».

В конце минувшей недели пресс-служба Первого канала опровергла слухи о закрытии «Вечернего Урганта». Представители телевещателя назвали подобную информацию «чушью собачьей». Ранее канал уже опровергал и расторжение контракта с Иваном Ургантом.