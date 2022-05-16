Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Ургант нарушил молчание в соцсетях на фоне слухов о закрытии его шоу на Первом канале

Егор Провоторов
Общество
Ургант нарушил молчание в соцсетях на фоне слухов о закрытии его шоу на Первом канале
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В последнее время пользователи социальных сетей активно обсуждают судьбу телепередачи «Вечерний Ургант» на Первом канале. Накануне в очередной раз появились слухи о закрытии развлекательного шоу.

Редакция программы отмалчивается по этому вопросу. Не нарушает свое молчание в социальных сетях и фронтмен вечерней телепередачи Иван Ургант. С конца февраля на его счету лишь пара постов, в которых не было ни намека на закрытие именного шоу.

В минувшее воскресенье, 15 мая, шоумен вновь вышел на связь, чтобы поздравить свою дочь Нину с днем рождения. Девочке исполнилось 14 лет. Чтобы избежать негативных комментариев и вопросов о будущем проекта на одном из российских федеральных каналов, Урганту пришлось закрыть комментарии под публикацией в одной из социальных сетей, пишет «Телепрограмма».

В конце минувшей недели пресс-служба Первого канала опровергла слухи о закрытии «Вечернего Урганта». Представители телевещателя назвали подобную информацию «чушью собачьей». Ранее канал уже опровергал и расторжение контракта с Иваном Ургантом.

Социальные сети Вечерний Ургант Иван Ургант
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто петелька на совести

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Готовимся к началу сезона фестивалей

Александр Фролов
Александр Фролов

Газопровод стал рычагом давления

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«В лукавую душу не войдет премудрость…»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Параллельное пространство

Александр Лосото
Александр Лосото

Когда своя ноша тянет

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Смотреть, нельзя отворачиваться

Все мнения
О проекте