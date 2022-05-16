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Жителям и гостям Москвы пообещали облачную погоду 16 мая

Егор Провоторов
Город
Жителям и гостям Москвы пообещали облачную погоду 16 мая
Фото: mos.ru / Максим Денисов

В понедельник, 16 мая, столичный и подмосковный регионы продолжат находиться под влиянием циклона, сообщили синоптики. По информации специалистов, в тыловой части циклонического вихря будет наблюдаться облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди.

В столице столбик термометра не поднимется выше 14, по Московской области — выше 16 градусов. Ветер будет дуть северо-западный, 5-10 метров в секунду с порывами до 14 м/с. Атмосферное давление будет пониженным, геомагнитный фон — слабо возмущенным, содержание кислорода — в пределах нормы, пишет портал «Метеоновости».

— Несмотря на чудесные изменения в природе, у метеозависимых людей отмечается «синдром плохой погоды», — заметили синоптики, связав это с перепадами погодных условий.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что Москву, как и всю центральную часть России, ожидает похолодание на следующей неделе. Он отметил, что погодные условия перенесут жителей столицы на три недели назад.

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