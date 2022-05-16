Специалист дала советы по физическим нагрузкам во время дачных работ

Фото: Pixabay

Старшая медсестра отделения гемодиализа дневного стационара Городской клинической больницы № 15 им. О. М. Филатова, обладатель статуса «Московская медсестра» Марина Яковенко рассказала «Вечерней Москве» о правилах, которые помогут любителям дачных работ уберечь себя от сильных нагрузок на участке.

— Многие дачники, забыв про возраст, гипертонию, слабое сердце и прочие хронические заболевания, хватаются за все подряд. Для организма, отвыкшего за зиму от больших нагрузок, такая активность становится тяжелым испытанием и может привести с грядок прямо на больничную койку, — отметила специалист.

Она рекомендовала придерживаться нескольких правил во избежание серьезных осложнений со здоровьем.

Для начала следует сократить объем работы на дачном огороде, а занятия «внаклонку» необходимо делать, сидя на раскладном стульчике. При этом голова должна постоянно находиться в опущенном состоянии.

Также следует избегать жары, духоты и активных солнечных лучей. Как уточняется, важно пить во время работы негазированную воду, уменьшить в рационе питания потребление соли, копченой и жирной пищи.

По словам Яковенко, регулярные перерывы помогут уберечь организм от переутомления, например, можно отвлечься на книгу, разгадать кроссворд, разобрать семена или повязать.

Перед работой, врач рекомендует устроить организму 10-минутную разминку, состоящую из простых упражнений, но не следует совершать резкие движения — сгибаться и разгибаться, а также категорически нельзя рывком поднимать тяжести. Для этого присядьте на корточки, держите спину и шею прямыми.

Еще одно важное правило, по мнению специалиста, — на даче не следует работать в одиночестве. Рядом всегда должен быть человек, который сможет оказать первую помощь и вызвать бригаду скорой.

До этого главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал о методах, которые помогут снять перенапряжение после огородных работ на даче.