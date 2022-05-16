Более 1,7 тысячи москвичей примут участие в чемпионате «Абилимпикс-2022»

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

С 16 мая по 3 июня в Москве пройдет чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс-2022». Об этом рассказала первый заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Александра Александрова в понедельник, 16 мая.

— Благодаря чемпионату ежегодно тысячи москвичей с инвалидностью получают возможности для трудоустройства и развития в профессии. Конкурсанты пробуют себя в разных сферах, знакомятся с ведущими работодателями города, делают первые шаги в карьере, — сказала она.

Москвичи смогут принять участие в 84 профессиональных компетенциях: информационные технологии, медицина, сфера услуг, питание и многое другое. Отмечается, что в этом году появятся три новых направления — медицинская оптика, мастерство приготовления чая и кофе, моделирование зданий.

Соревнования пройдут на тридцати площадках города. Помощь в организации предоставят 350 волонтеров.

На мероприятии будут присутствовать более 400 экспертов. Это представители крупных компаний, технологических центров, российских производственных и торговых компаний, передает официальный сайт мэра Москвы.

Центр занятости «Моя карьера» пригласил жителей столицы на практический лекторий по теме «Каналы продвижения». Участникам помогут развить предпринимательский потенциал и получить необходимые знания для открытия своего дела.