Три столичные компании нашли партнеров с помощью сервиса подбора поставщиков

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Еще три столичных производителя на прошлой неделе нашли новых партнеров с помощью городского сервиса подбора альтернативных поставщиков. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в понедельник, 16 мая.

Таким образом, столичное предприятие по производству фанеры с помощью сервиса смогло найти поставщика необходимых комплектующих для станков, что помогло улучшить производство.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский добавил, что для компании по производству упаковочного оборудования удалось подобрать отечественного производителя, выпускающего комплектующие для их оборудования.

Для столичного производителя мясной продукции подобрали поставщиков сырья из Казахстана и Китайской Народной Республики, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что более 130 столичных компаний воспользовались cервисом подбора альтернативных поставщиков. Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что сервис стал востребован из-за разрыва кооперационных цепочек между московскими и иностранными производителями.