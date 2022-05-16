«Бог послал ее за мои грехи»: муж Распутиной высказался о браке с певицей

Фото: Предоставлено телеканалом НТВ

Муж певицы Маши Распутиной бизнесмен Виктор Захаров, с которым они прожили более 22 лет, рассказал, что их отношения с каждым годом становятся только крепче.

— Что касается наших отношений с Машей, то у нас все хорошо. Я всегда говорю, что Бог мне послал ее за мои грехи. Шучу, конечно. У нас хорошие отношения. И чем больше грязи выливают на Марию, тем наши чувства становятся крепче, — признался супруг артистки.

Захаров на девять лет старше Распутиной. По словам бизнесмена, он испытывает гордость за жену и за многое ей благодарен. Распутина сама следит за фигурой и заставила похудеть супруга, который теперь также держит себя в форме.

Известно, что брак бизнесмена и певицы не зарегистрирован в ЗАГСе, а является церковным. Пара обвенчалась в 1999 году. Недавно появилась информация, что у Захарова есть официальная жена.

По словам самой супруги предпринимателя Елены Захаровой, венчание ее законного мужа с певицей стало результатом покупки — якобы какой-то священник обвенчал их «за пачку денег», пишет Пятый канал.