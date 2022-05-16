Московские застройщики получили более девяти миллиардов рублей поддержки от города

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За время действия пакета антикризисных мер, направленного на поддержку и стабилизацию столичных застройщиков, девелоперы получили помощь в размере 9,4 миллиарда рублей. Об этом в понедельник, 16 мая, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Мы стремимся снизить финансовую нагрузку на застройщиков, реализующих важные градостроительные проекты в столице. Для этого в городе действует набор антикризисных мер, разработанных совместно с представителями бизнеса, — сказал он.

Заммэра добавил, что в рамках программы поддержки арендаторы земельных участков могут получить беспроцентную отсрочку арендных платежей на полгода. Для собственников доступен перенос платежей по рассрочке за смену вида разрешенного использования земли.

Руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что благодаря программе арендаторы принадлежащих городу участков получили отсрочку платежей на сумму свыше 4,8 миллиарда рублей. Собственники земельных участков перенесли платежи на сумму 2,86 миллиарда рублей, передает официальный сайт мэра Москвы.

29 апреля заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что около 20 крупных компаний стройотрасли Москвы включили в число системообразующих. По словам Бочкарева, в числе вошедших в перечень Минстроя организаций есть оператор ключевых градостроительных программ города «Мосинжпроект».