Мэр Ярославля Владимир Волков покинул пост

Фото: city-yaroslavl.ru

Мэр Ярославля Владимир Волков сообщил, что покидает свою должность. Об этом он рассказал в понедельник, 16 мая.

— Я перехожу на новое место работы. За три с половиной года управления городом сделано немало. Я стремился не увеличивать долговую нагрузку на городской бюджет, а оперировать имеющимися средствами, — написал он на своей странице в Telegram.

По словам Волкова, данное решение может показаться неожиданным, однако оно было тщательно продумано.

Волков добавил, что в условиях жесткой финансовой дисциплины ему удавалось решать старые проблемы и одновременно развиваться с перспективой на будущее. Так, например, в городе открывались новые детские сады и социальные объекты.

Чиновник уточнил, что его аппарат также вывел качество уборки города на новый уровень.

В своем посте Волков выразил благодарность всем тем, кто поддерживал его на должности и делился с ним конструктивной критикой.

Волков подытожил, что Ярославль ожидает светлое будущее, потому как в городе живет множество прекрасных людей, которые готовы развивать то место, где они живут и работают.