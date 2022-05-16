Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Мэр Ярославля Владимир Волков покинул пост

Полина Долганова
Общество
Мэр Ярославля Владимир Волков покинул пост
Фото: city-yaroslavl.ru

Мэр Ярославля Владимир Волков сообщил, что покидает свою должность. Об этом он рассказал в понедельник, 16 мая.

— Я перехожу на новое место работы. За три с половиной года управления городом сделано немало. Я стремился не увеличивать долговую нагрузку на городской бюджет, а оперировать имеющимися средствами, — написал он на своей странице в Telegram.

По словам Волкова, данное решение может показаться неожиданным, однако оно было тщательно продумано.

Волков добавил, что в условиях жесткой финансовой дисциплины ему удавалось решать старые проблемы и одновременно развиваться с перспективой на будущее. Так, например, в городе открывались новые детские сады и социальные объекты.

Чиновник уточнил, что его аппарат также вывел качество уборки города на новый уровень.

В своем посте Волков выразил благодарность всем тем, кто поддерживал его на должности и делился с ним конструктивной критикой.

Волков подытожил, что Ярославль ожидает светлое будущее, потому как в городе живет множество прекрасных людей, которые готовы развивать то место, где они живут и работают.

Работа Ярославль Мэры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто петелька на совести

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Готовимся к началу сезона фестивалей

Александр Фролов
Александр Фролов

Газопровод стал рычагом давления

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«В лукавую душу не войдет премудрость…»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Параллельное пространство

Александр Лосото
Александр Лосото

Когда своя ноша тянет

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Смотреть, нельзя отворачиваться

Все мнения
О проекте