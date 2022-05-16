Москвичам назвали участки дорог с затруднениями движения вечером 16 мая
В Москве вечером в понедельник, 16 мая, ожидаются затруднения движения в центре, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце (ТТК) и МКАД. Об этом сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
— Cегодня, 16 мая, по данным ЦОДД, вечером ожидаем до семи баллов. Движение будет местами затруднено — в основном в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД, — говорится в сообщении.
Причинами затруднения движения могут стать строительные работы и мелкие ДТП на дорогах.
Помимо этого, на 85-м и 90-м километрах МКАД, на проспекте Мира, дом 198, Рижской и Лужнецкой эстакадах и Волгоградском проспекте, дом 45, будут проводиться строительные работы.
Жителям и гостям столицы рекомендуют в вечерний час пик воспользоваться общественным транспортом. Это позволит сэкономить время, передает дептранс.
Накануне стало известно, что движение автомобильного транспорта будет ограничено на участке бульвара Энтузиастов на семь месяцев из-за строительных работ. Ограничение движения будет действовать с 20 мая по 20 декабря этого года.