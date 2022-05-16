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Эксперты дали советы, как отличить качественное вино

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперты дали советы, как отличить качественное вино
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Эксперты дали советы, как отличить качественное вино от поддельного.

По словам экспертов, стоит избегать ПЭТ-упаковок. По статистике, две трети из десяти таких вин — подделка, поэтому стоит покупать продукцию в стекле. При покупке нужно внимательно осмотреть этикетку, после нее — кольеретку, этикетку на горлышке. Они должны быть наклеены ровно, без потеков клея и прочих повреждений. Шрифты и рисунки должны быть четкими, хорошо читаться. Не стоит пугаться, если в составе указан «диоксид серы» — это естественный консервант, образующийся в процессе брожения.

Приобретать такие напитки нужно только в официальных магазинах, лучше всего — в специализированных.

Если напиток уже куплен или получен в дар, проверить качество можно следующим способом: в бокал с вином нужно добавить немного соды. Если пойдет реакция, а содержимое бокала изменит цвет, то вино качественное, если нет реакции — вам продали подделку, передает Life.ru.

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