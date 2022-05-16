Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Злоумышленники похитили мужчину и заставили заплатить полмиллиона рублей за несуществующий долг. Об этом в понедельник, 16 мая, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, злоумышленники схватили местного жителя во дворе его дома, насильно посадили в автомобиль и вывезли в Талдомский городской округ. Там они избили связанного мужчину и вымогали 500 тысяч рублей, якобы в счет оплаты его долга.

В действительности никаких задолженностей у пострадавшего не было, но под давлением он был вынужден перевести вымогателям часть суммы, после чего его отпустили.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство».

Вскоре сотрудникам полиции удалось вычислить и задержать подозреваемых. Ими оказались двое граждан СНГ и житель Брянской области, добавила Петрова. Она отметила, что в отношении задержанных суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

12 мая сообщалось, что пенсионер лишился более 600 тысяч рублей, представившись сотрудником банка.